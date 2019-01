Back to the 80's - Duran Duran + Depeche Mode Tribute Show al CrossRoads

Gli anni 80 e i loro sfavillanti colori, gli eccessi, la vanità. Le mode vanno e vengono ma lo stile, quello vero, rimane per sempre. A dimostrarcelo sul palco del Crossroads ci sono due super band, i Doctor Duran (Duran Duran tribute) e i Violatorz (Depeche Mode tribute): due formazioni unite nell'alta qualità del loro spettacolo, sicuramente le numero uno in Italia per sound e attitudine live.

Preparatevi ad un viaggio spazio-tempo tutto da godere e ballare passando dalle note di "Enjoy the Silence" a quelle di "Rio", da "Just Can't Get Enough" a "Wild Boys"!

A completare l'atmosfera, la selezione musicale di UnicornTV che vi farà vivere le emozioni dei club londinesi negli anni in cui la discomusic si incontrava con il punk e l'elettronica, dando vita alla new wave e al synth-pop, stili dei quali Duran e Depeche sarebbero divenuti autentici riferimenti.

BACK TO THE 80s: gli anni 80 sono tornati, o meglio, non sono mai tramontati: è tempo di danzare.