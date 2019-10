Back to Black viaggio nell'R&B al Vitala Festival

Il prossimo 23 ottobre l’ ottava edizione della Rassegna Musicale Vitala Festival ospiterà sul palco del Teatro San Genesio di Roma un nuovo concerto di Eddie Zengeni, Claudia Nigro, Emanuela Di Pietro e la loro Band. Un concerto evento pensato e realizzato appositamente per il Vitala che vedrà questi eccezionali artisti, per la prima volta in questa formazione, proporre un concerto unico, un viaggio musicale attraverso la musica R&B americana, in una graduale scoperta evocativa, brano dopo brano, spaziando da un’intima sezione acustica ad un crescendo sonoro full-set band con incursioni nel soul e nel funk.

Una lista di classici intramontabili, interpretati con unicità e maestria dal front man, cantante e armonicista Eddie Zengeni affiancato dalle potenti voci di Emanuela di Pietro e Claudia Nigro, accompagnati da affermati musicisti della scena locale ed internazionale del calibro di Emiliano Caivano (chitarra), Antonio Sarà (tastiere), Mirko Teodori (batteria), Lorenzo Trincia (basso), Giorgio Limongelli (chitarra), Maurizio Cherubini (sax).

Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica, all’ottava edizione, con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, di tutte le nazionalità e provenienze, presentando un calendario articolato e variegato per genere e composizione dei gruppi musicali ospitati.