Bacio dopo bacio al Teatro Tor Bella Monaca

“Beso a beso è un canto all’amore nuovo, rappresenta una serie di risvegli, uno spettacolo di farfalle nel corpo”. Paloma Pedrero



Da venerdì 22 a domenica 24 novembre in scena al Teatro Tor Bella Monaca BACIO DOPO BACIO di Paoloma Pedrero, con la regia di Filippo d’Alessio.



A volte dimentichiamo che la vita tiene in serbo per noi un bacio nuovo in qualsiasi angolo. La vita, all’improvviso, ci regala un bacio. E ci sono baci che sono come uno scontro di treni, altri sono come un poema. Ce ne sono di aspri e di dolci come ciliegie mature. Ci sono baci di bambini cattivi e baci di vecchi buoni. L’importante è che ci siano. “BACIO DOPO BACIO” un racconto di baci in chiave umoristica, è un invito a sognare, a ricordare quei tempi in cui si è state ingenue, a convincerci che non c’è un momento né un’età per rinascere con un bacio. Quando due persone uniscono per la prima volta le loro bocche, almeno una fiamma si accende. O una fiamma si spegne. L’amore, qualsiasi tipo di amore, muove il mondo. Lo muove nel senso buono, verso il futuro, verso la costruzione.



venerdì 22 e sabato 23 novembre ore 21

domenica 24 novembre ore 17,30



di Paoloma Pedrero

regia Filippo d’Alessio

con Maddalena Rizzi e Antonia Renzella

musica dal vivo Andrea Murchio

Seven Cults



