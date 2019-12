bach e haedel: due mondi in musica

Si svolgerà il giorno 5 Gennaio 2020 alle ore 19 presso la Chiesa Gesù Divino Operaio in Via Icaro a Ciampino, un Concerto sinfonico corale per festeggiare le festività natalizie.

L’evento che prevederà la partecipazione del coro dell’Istituzione Corale Romana e dall’Orchestra da Camera Europa Musica s’inserisce all’interno di un più ampio progetto arrivato ormai alla XVI edizione denominato “Cento Città in Musica”. Ideato e realizzato dall’Associazione concertistica Europa Musica è stato possibile grazie al contributo del Comune di Ciampino, all’ACEA Acqua e al MIBAC.

Il programma musicale sarà incentrato su brevi selezioni tratte da due famosi oratori barocchi: la prima dall’Oratorio di Natale di J.S.Bach sommo capolavoro che descrive musicalmente la nascita di Gesù secondo i due evangelisti Luca e Matteo; l’altra dal famoso Messiah di Haendel che racchiude il celebre brano corale “Halleluja”. Come intermezzo fra i due capolavori barocchi verrò eseguito il concerto per due violini il La magg. Op.3 n.8 di Antonio Vivaldi. Interverranno per l’occassione i soprani Costanza Cutaia e Eleonora Leonori, il mezzosoprano Nicoleta Tiurliu e il tenore Marco Santarelli.

La preparazione del Coro sarà affidata al maestro Renzo Renzi mentre la direzione musicale alla bacchetta di Silvano Mangiapelo Vicedirettore del Conservatorio di musica “L.Refice” di Frosinone e direttore d’orchestra affermato in Italia e all’estero.

