Baby Sound 3-5 anni, concerti interattivi per i più piccoli

L'Accademia di Santa Cecilia propone dei concerti interattivi per bambini tra i 3 e i 5 anni. Si tratta di un progetto a cura del Settore Education dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con la partecipazione degli Artisti dell'Accademia di Santa Cecilia.

Baby Sound, concerti per i bambini

Baby Sound è la serie di concerti interattivi che l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dedica ai più piccoli: tante note da suonare e cantare, qualche silenzio da ascoltare e storie da raccontare. I bambini vengono condotti in un viaggio emozionale ed esperienziale in cui ascoltano musiche di genere diverso, suonate con tanti strumenti che alla fine possono toccare e provare loro stessi.

Appuntamento il prossimo 20 gennaio presso l'Auditorium Parco della Musica.

Biglietti e informazioni

Il costo dei biglietti per partecipare a Baby Sound 3-5 anni è di 12 euro per gli adulti e di 8 euro per gli under 18.

Dove: Auditorium Parco della Musica Box Offices, viale Pietro De Coubertin

Per maggiori informazioni chiamare il numero 06.8082058 o consultare il sito dell'Accademia di Santa Cecilia (clicca qui).