“BABUINO IN MUSICA”: il 21 giugno la musica dal vivo sarà protagonista - dalle 18 alle 21 - nelle boutique di via del Babuino, per celebrare a Roma la Festa della Musica in programma in corrispondenza del solstizio d’estate: è questo lo spirito con cui la Nuova Associazione di via del Babuino ha intrapreso l’organizzazione di una serie di mini concerti dal vivo, aperti al pubblico, nel percorso tra Piazza di Spagna e Piazza del Popolo.



“Il nostro desiderio è quello di creare un salotto itinerante in via del Babuino, una delle strade più prestigiose di Roma” – ha dichiarato Maria Letizia Rapetti, Presidente della Nuova Associazione del Babuino e Boutique Manager di Chopard. “Con la nostra Associazione siamo impegnati nella gestione del decoro e della sicurezza della via e nella realizzazione di progetti speciali, con l’obiettivo di creare anche appuntamenti diversi nel corso dell’anno per tutti coloro che vivono la nostra splendida strada”.



Via del Babuino, per l'occasione, sarà allestita in tema, per celebrare la 34ma edizione europea della Festa della Musica e coinvolgere romani e turisti in un percorso insolito e coinvolgente, dove le note suonate da giovani elementi d’orchestra del Conservatorio di Santa Cecilia saranno l’attrazione principale.

Il programma

Il programma di venerdì 21 giugno, in corso di definizione, vedrà la “trasformazione” delle prestigiose boutique di via del Babuino in palcoscenici per gli artisti con la possibilità da parte del pubblico di assistere gratuitamente a performance uniche. La Nuova Associazione di via del Babuino, costituita nel dicembre 2013, nasce dall’intento di tutelare e valorizzare la celebre strada non solo per i suoi abitanti e le aziende presenti ma proponendo anche progetti dedicati alla città con un intento civile e puramente sociale.



Per ulteriori informazioni: Nuova Associazione del Babuino

segreteria@nuovassociazionebabuino.it

Qui l'evento Facebook per restare aggiornati su Babuino in Musica 2019.