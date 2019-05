Babingtons celebra i 200 anni della regina Vittoria

Festa in costume per la Regina Vittoria, venerdì 24 maggio alle ore 18.30 nella storica Sala da tè di Piazza di Spagna.

La Sovrana compie 200 anni e per celebrarla tutti i tavoli di Babingtons saranno apparecchiati con tovaglie antiche, porcellane e argenti originali dell’800 e verrà servito un menù ispirato all’età vittoriana: 12 portate tra dolce e salato. Ad accompagnare il tea time, momento adorato dalla Regina, una nuova miscela creata per l’evento. Victoria il nuovo blend, è miscelato a mano in edizione limitata con foglie d’oro e argento.

I personaggi in costume

Protagonista della serata la Regina Vittoria, interpretata da Debora Mattiello, attrice e autrice teatrale con formazione internazionale. Accanto alla regina personaggi illustri della sua epoca: Sherlock Holmes e Watson, Alice e il Cappellaio Matto, Lydia Thompson, colei che inventò il Burlesque a Londra e Oscar Wilde. Potrebbero spuntare anche dame di corte, Charles Dickens e Jack lo Squartatore, che sarà tenuto a bada!

Interpreteranno questi personaggi Caterina Cianfa e Kenneth Hesse, giovani attori appena diplomati dall’American Academy of Dramatic Arts di Los Angeles e gli allievi dell’Accademia Silvio D’Amico di Roma Serena Costalunga e Alberto Penna. Letture e dialoghi accompagneranno gli ospiti in sala. I loro abiti di scena sono curatai dalla costumista Annalisa di Piero.

Il tè: un blend di 9 tè neri millesimati maestoso, intenso e profondo, creato per celebrare la grandezza di Vittoria, regina, imperatrice, condottiera. Emozionante e ricco, questo tè racconta le mille sfaccettature di una donna romantica, coraggiosa e forte.

Una miscela hand-made preziosissima e irresistibile, predominano i sentori di violetta e spezie, retrogusto fruttato e agrumato.

Il menu: creato per celebrare il Victoria blend, verranno serviti tradizionali sandwiches, home-made English muffins ripieni, scones salati e dolci e oltre 5 dolci della storia culinaria vittoriana

Per immergersi a pieno nell’atmosfera sarà necessario lasciare da parte i vestiti convenzionali per un dress code adatto alla festa: basta anche un paio di guanti retrò o una piuma in testa. Il prezzo di partecipazione all’evento sarà di 48 euro a persona e si svolgerà nella Sala da tè Babingtons di Piazza di Spagna.