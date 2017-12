LA MAGIA DEL NATALE A ROMA INSIEME ALLA MAGIA DEL TEATRO



Il giorno di Natale la magia delle feste si unisce alla magia del teatro con un appuntamento unico. Da non perdere!



"Babbo Natale e la Pozione delle 13 erbe" 🌲🎅🌲

per restare affascinati e incantati dai colori, le musiche e le danze di questa meravigliosa storia.

Babbo Natale, la Regina Tormenta, la renna Rudoloh e il fidato aiutante Nikolas vi aspettano il 25 dicembre, alle ore 17.30, alla Sala Umberto di Roma per un musical che promette di essere davvero unico nel suo genere.



Biglietti al numero 06 6794753

Se chiami dicendo "Buon Natale!", una gradita sorpresa che ti farà felice.