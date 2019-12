Babbo Natale e musiche natalizie per i viali di Castel Romano Designer Outlet

L’atmosfera natalizia di Castel Romano Designer Outlet diventa più suggestiva nel prossimo week-end. Sabato 7 dicembre, dalle 11, Babbo Natale in persona incontrerà i bambini nel Centro per scambiare due chiacchiere, raccogliere le letterine dei tanto desiderati giocattoli e scattare insieme delle foto, che verranno stampate gratuitamente per essere portate a casa. Santa Claus tornerà, poi, tutti i fine settimana sino a Natale.

Domenica 8 dicembre alle 17 in punto, due straordinarie marching band – direttamente dalle città di Mentana e Fiuggi - inizieranno il percorso in musica attraversando in parallelo i viali del Centro McArthurGlen per poi suonare insieme le più belle musiche natalizie sotto il grande albero.

Magiche e suggestive le decorazioni in tutto il Centro. In piazza le tradizionali ghirlande, la piramide di palle giganti e la slitta di Babbo Natale, sfondo ideale per i selfie; torna il magico tunnel luminoso e il cielo stellato, per un totale di 150.000 luci. Dodici i nutcrackers giganti schierati per la protezione del castello.

Per tutti i weekend di dicembre è attivo il servizio di impacchettamento doni in piazza dell’Elefante, a cura della Onlus I Donatori del Sorriso.

Dal 1 dicembre è attiva la navetta dalla Metro di Eur Palasport (Bar Belvedere), che parte dalle 10.00 alle 19.00 ogni ora per Castel Romano Designer Outlet.