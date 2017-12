Babbi Natale sul Tevere domenica 17 dicembre: una discesa guidata del Tevere lungo le sponde da Ponte della Musica a Ponte Marconi.

I Babbi Natale sul Tevere è un evento libero, organizzato per la riconquista cittadina del fiume Tevere e per la sua valorizzazione come spazio ricreativo e di mobilità sostenibile. Promotori dell'iniziativa: Discesa Internazionale Del Tevere (Dit) & Volontari Ciclabile Tevere (VCT).

In canoa, in bici, in SUP, in gommone, a piedi. L'evento è particolarmente adatto ai bimbi.

Babbi Natale sul Tevere: il programma

Partenza ore 10,15 “Ponte della Musica” altezza Lungo Tevere della Vittoria 11 (rampa che scende sul fiume).

Aperitivo natalizio ore 12.00 circa (sponda destra sotto ponte sant’Angelo). Portare bicchieri riutilizzabili- L’aperitivo non sarà servito in bicchieri usa e getta.

Arrivo 15.00 circa “Ponte Marconi” presso Polisportiva Ostiense Lungotevere Dante