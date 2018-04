Baba Stiltz: Il nuovo genio dell'elettronica svedese al Circolo degli Illuminati

Sabato 21 aprile prima volta a Roma e al Circolo degli Illuminati con Baba Stiltz, uno dei nuovi talenti della scena svedese ed europea. Il producer e deejay di Stoccolma è riuscito a creare un repertorio dance unico, che ha messo d’accordo la leggenda techno Sven Vath e il rapper Drake: entrambi hanno pubblicato dei suoi lavori. Nel 2018 è atteso l’uscita del suo nuovo Ep con la celebre XL Recording, etichetta di stelle come Radiohead, Adele, The XX, Prodigy.



Nel giro di quattro anni Baba Stiltz, sta letteralmente di cambiando le prospettive della musica dance elettronica contemporanea.

Grazie a collaborazioni con deejay di livello come Axel Boman, Kornél Kovàcs, artisti come Yung Sherman o collettivi hip hop con base a Stoccolma (la sua città natale), il 24enne svedese è riuscito a creare un repertorio unico e adatto a diverse situazioni: per la radio “Can’t help It” a tracce per club come “Keep It Lit”. Un’estetica difficile da inquadrare ma che lo ha portato ad esibirsi in situazioni molto variegate: da festival commerciali a club come il Fabric o il Berghain. Un raver delicato che ha fatto delle sonorità ipnotiche il suo credo.

A inizio del 2018 è atteso il primo Ep con il colosso britannico XL Recordings.

Ore: 23:00

BIGLIETTI: 10 euro

Prevendite:

www.circolodegliilluminati.it/tickets

INFORMAZIONI:

+393928396026

http://www.circolodegliilluminati.it/

https://www.facebook.com/minu.circolo.degli.illuminati/

info@circolodegliilluminati.it