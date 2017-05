"C'era una volta il babà...." Conversazione e degustazione a cura di Antonio Mistretta e Flavia Pantaleo. Associazione Culturale Sinopie dedica il mese di maggio alla Campania e alle sue bellezze artistiche e … culinarie! Domenica 14 maggio proponiamo un incontro insolito, interamente dedicato al re dei dolci: il babà. Una storia antica e intricatissima, che ci porta dalla Polonia alla Francia, per giungere al perfezionamento che tutti conosciamo nella nostra bella Napoli. Scopriremo i segreti di pasticceria del babà assieme al dottor Antonio Mistretta e alla chef Flavia Pantaleo, ripercorrendone la storia, le varianti e le ricette attuali. A conclusione dell'evento non mancherà una degustazione di questo dolce, tra i più iconici e amati dagli italiani. Antonio Mistretta è Professore di Igiene presso l'Università degli Studi di Catania, e contemporaneamente è appassionato di storia e di gastronomia e autore di alcuni romanzi. (Marsilio editori, Bonanno editore) Flavia Pantaleo è una chef che ha trasformato la sua passione per la cucina in una vera professione.Collabora con diversi network che si occupano di cibo, recentemente ha pubblicato "La cucina dei pasticci e dei timballi", Bonanno editore.