Azadi - Libertà. Concerto di musica kurda

"Hunermendén kurd ji bo Anna (Artisti kurdi per Anna) Questo è il nome che si è data la formazione, costituita appositamente per l'occasione, che suonerà al Centro socio culturale Ararat il 26 settembre in ricordo della volontaria e attivista per i diritti dei kurdi Anna Marconi.

La formazione sarà costituita da Suleyman Çarnewa (Parigi - voce), Memo Gul "Newa" (Colonia - Liuto), Merdan Zirav (Colonia - Flauto), Dr. Ahmet Kaya (Istanbul - voce).

I musicisti che la compongono sono stati tutti parte dei Koma Amed. I Koma Amed furono fondati da un gruppo di studenti di medicina di Ankara alla fine degli anni '80, in un periodo in cui in Turchia era persino vietato parlare la lingua kurda, proposero una fusione di musica tradizionale kurda con sonorità moderne jazz-folk. Nel loro primo album è pubblicata la prima versione di "Bella ciao" in kurdo. I Koma Amed si sciolsero perché alcuni componenti furono costretti a chiedere asilo politico in Europa.

Gallery