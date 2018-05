Avrei voluto essere al Teatro Petrolini

Dal 31 maggio al 3 giugno andrà in scena lo spettacolo "Avrei voluto essere" di Andrea Franco (autore Mondadori), per la regia di Davide Giacinti e con Massimo Izzo e Valentina Corti ("Un medico in famiglia"). Uno spettacolo ironico e riflessivo, sulla disillusione dei sogni adolescenziali, sulla vita che ci pone delle scelte, scelte che non sempre sappiamo fare, fino a che non maturiamo una specifica consapevolezza.

Uno spettacolo per ridere insieme.

Uno spettacolo per riflettere insieme.

Perché scegliere bene la propria strada è la cosa più importante.