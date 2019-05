L'Avifauna aliena e i rischi per la biodiversità

Escursione nella Valle della Caffarella per analizzare, insieme ad un esperto ornitologo, i segreti del successo delle specie aliene

e in particolare dei parrocchetti a Roma.



Appuntamento: ore 10 al Dì Natura, Via Appia Antica 42, Roma.

Durata: 3 ore.

Adatto a famiglie, adulti e bambini dai 7 anni in su.

Max 25 partecipanti.

Consigliato munirsi di binocolo.



Prenotazione obbligatoria: faunaurbis@libero.it - 3474142892