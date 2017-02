Avast Musik Duo in concerto al Circolo Coda di Gallo

AVAST è una band di musicisti "sparsi e laschi". Scuri e visionari, in movimento perpetuo tra profondità e leggerezza, hanno registrato le raccolte "Canzoni di crude e di cotte" e "La realtà c'ha le corna" (2012). Canzoni spesso ironiche e provocatorie, musiche che spaziano dal rock al jazz al folk, la band si è esibita in svariati contesti come Arezzo Wave, Il Tenco Ascolta, Pollino Music Festival. Nel 2015 esce la raccolta "Lavatrici" (Cramps Music, Edel Italy).