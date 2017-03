AUTORItratti. Una mostra in progress all'Auditorium. Fotografare la realtà del panorama letterario che ci circonda: riprendere i singoli autori di Libri come in un set appositamente allestito in Auditorium e metterli istantaneamente di fronte al proprio ritratto, chiedendo loro di scrivere a margine un pensiero, un ricordo, una sensazione che la stampa gli suscita. Mettere quindi lo scrittore davanti allo specchio della propria fotografia per carpirne le primissime impressioni. Durante il periodo della manifestazione Libri come, Riccardo Musacchio e Flavio Ianniello allestiranno un piccolo set con fotocamera digitale ottica fissa, fondale neutro, e luci scelte per ogni volto fotografato.

Una volta scattata, la fotografia verrà stampata immediatamente su carta ‘’fine art’’, e consegnata al soggetto ritratto che potrà scrivere sul bianco margine della stampa il proprio pensiero, firmarla e lasciare così una copia unica ed irripetibile, un ‘’positivo unico’’, caratteristica propria dei ritratti d’epoca. Le stampe saranno esposte come in un work in progress, nei foyer dell’Auditorium, per un allestimento in continuo divenire e arricchimento, in dialogo con i ritratti fotografici di autori presenti negli anni scorsi realizzati sempre da Riccardo Musacchio e Flavio Ianniello.

AUTORItratti

Una mostra in progress

di Riccardo Musacchio e Flavio Ianniello

Da giovedì 16 a domenica 19 marzo 2017

Foyer Auditorium