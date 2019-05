Autoantiqua 2019, le vetture del novecento nel cuore di Roma

Il 12 maggio, nell'ambito dell'iniziativa #ViaLibera, torneranno a ruggire nel cuore di Roma le vetture più affascinanti del novecento. Dopo il grande successo delle prime tre edizioni è tornata anche quest'anno AUTOANTIQUA: un evento voluto dall’Associazione Commercianti Prati Cola di Rienzo in collaborazione con le associazioni del territorio e le storiche Associazioni “Una Strada per l’Arte e Autoantiqua Club italia.

AutoAntiqua 2019, Protagoniste le più belle macchine d'epoca

Domenica 12 maggio, una delle strade più iconiche delle Capitale, via Cola di Rienzo, ospiterà nuovamente una serie di iniziative che culmineranno con l'arrivo da tutta Italia di auto che hanno fatto la storia non solo dei motori ma anche del design, del cinema e del costume. Da mattina fino a sera, i soci dei club A.S.I., tra i quali la “Tartaruga” e la “Manovella”, esporranno al pubblico i loro "gioiellini" su quattro ruote, in modo completamente gratuito, fornendo a passanti e curiosi informazioni sulle vetture, il loro glorioso passato e tutte le curiosità che circondano l'affascinante mondo delle macchine d'epoca.

AUTOANTIQUA, però, non sarà solo un'esposizione a cielo aperto ma anche un'occasione di aggregazione per un'area nevralgica frequentata giornalmente tanto dai turisti quanto dai romani. Nel corso della giornata sfileranno assieme bande musicali e majorette; sul palco si esibiranno Michelle Perera e il corpo di Ballo di Julia Even. Non mancherà la musica Classica: Brahms, Chopin, Rossini e Verdi rivivranno grazie ai talenti del Progetto Musica Nazareth e Santa Cecilia.

Per i più piccoli, un'area gioco con diverse attività ludiche e…un Supereroe! Infine, grazie alla disponibilità della storica associazione culturale " Una strada per l'Arte" alcuni pittori e scultori contemporanei esporranno le loro opere..

Autoantiqua collaborerà ad arricchire il programma di “Via Libera” del Comune di Roma. La sinergia fra commercianti e le storiche associazioni, di auto d'epoca e d'arte, sugellata dal Patrocinio del Municipio Roma Centro, punta per la quarta edizione di Autoantiqua a realizzare un evento a cui romani e turisti non potranno rinunciare.