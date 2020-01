DOMENICA 1 MARZO ORE 15.00: L’AURORA DI GUIDO RENI NEL CASINO PALLAVICINI ROSPIGLIOSI SUL QUIRINALE



L’Aurora di Guido Reni nel Casino Pallavicini Rospigliosi sul Quirinale

Aperto straordinariamente domenica 1 dicembre dalle ore 15:00



La nostra visita guidata si svolgerà all’interno del prezioso complesso architettonico di Palazzo Pallavicini Rospigliosi, dove si trova il Casino dell’Aurora, un piccolo scrigno che custodisce gelosamente al suo interno un grande capolavoro artistico dell’inizio del 1600, che vi lascerà letteralmente senza fiato; Perché è proprio nella vasta sala centrale del Casino che Guido Reni realizzò l’affresco dell’Aurora, presente su tutta la volta.

Il Casino è un vero e proprio gioiello del barocco romano, che conserva inoltre un importante apparato decorativo in facciata. Sua caratteristica sono infatti le numerose lastre di sarcofagi romani, databili tra il II e III secolo d.C., che narrano antiche storie mitologiche legate al tema dell’amore-morte e dell’immortalità dell’anima.



Impossibile è quindi perdere la nostra visita guidata al Casino dell’Aurora Pallavicini!



Visita guidata: domenica 1 marzo ore 15.00

Appuntamento: ore 14:50, in piazza del Quirinale, di fronte alla fontana dei Dioscuri

Quota di partecipazione: €12,50 – in contanti, si prega di portare banconote di piccolo taglio

Prenotazione: per prenotarvi potete inviare una mail a segreteria@adm-arte.it, oppure contattare il numero 3208424686 a cui potete inviare anche un messaggio (Sms o Whatsapp); vi chiediamo cortesemente di specificare nella prenotazione il vostro nominativo, il numero delle persone e un contatto telefonico di riferimento per avvisarvi in caso di cambio programma.