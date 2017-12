Aulularia al Teatro Arcobaleno

Dal 29 Dicembre 2017 al 4 Febbraio 2018, con SERATA SPECIALE CAPODANNO IL 31 DICEMBRE, al Teatro ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico) di Roma, la Compagnia CASTALIA, presenta AULULARIA (La commedia della pentola) di T. M. Plauto, con l’adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro. Uno dei più divertenti e significativi capolavori della commedia latina, un meccanismo di straordinaria comicità, al quale si ispirò Molière nel suo celebre “AVARO”.

L’esilarante allestimento di Vincenzo Zingaro restituisce tutti gli aspetti del teatro plautino, proiettando l’opera in una moderna dimensione interculturale, in una sorta di comunità multietnica, fiabesca e surreale, dove si fondono i più svariati elementi linguistici e figurativi (tale doveva apparire Roma, per molti aspetti, ai tempi di Plauto).

La vicenda del vecchio avaro Tienichiuso (i nomi dei personaggi sono quelli tradotti da Paratore), diventa così una favola senza tempo, dove è l’aspetto ludico a dettare le sue leggi: il tema dell’avarizia diventa oggetto di un’indagine etica condotta “modernamente” sulle antiche orme tracciate dal più grande commediografo di tutti i tempi.

Uno spettacolo da non perdere, adatto ad un pubblico di qualsiasi età, firmato da un regista e da una Compagnia fra i più rinomati nell’allestimento di commedie classiche.

La Compagnia CASTALIA, diretta da Vincenzo Zingaro, infatti, ha appena festeggiato 25 anni di attività, in cui si è distinta ottenendo notevoli riconoscimenti da parte del pubblico, della critica e di importanti Istituzioni, presso il Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico) nell’ambito di prestigiosi Festival (OSTIA ANTICA, TAORMINA, SEGESTA, PAESTUM, POMPEI, TEATRI DI PIETRA, FERENTO e tanti altri: circa 3000 repliche, con oltre 400.000 spettatori).