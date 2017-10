Una visita guidata con archeologo per andare a scoprire l’Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano, un luogo solitamente chiuso al pubblico e aperto in via eccezionale per la nostra associazione! Finalmente dopo anni è possibile entrare nuovamente all’interno di uno degli edifici più suggestivi di Roma, che nel corso della sua lunga storia è stato trasformato in vario modo: da ambiente termale a granaio papale, fino a Planetario astronomico e oggi interessante museo. Sarà possibile ammirare la maestosa aula, le eleganti statue romane qui esposte e scendere nei sotterranei per conoscere i segreti di questo posto incredibile, che racconta con le sue sovrapposizioni duemila anni di storia!



Quando

Sabato 14 Ottobre 2017 ore 10:00



Dove

Viale Enrico de Nicola 76, all’ingresso delle Terme di Diocleziano



Costi

Quota di partecipazione € 10 a persona, più il biglietto di ingresso al museo: € 7 intero; € 3.50 ridotto; gratuito per under 18. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/aula-ottagona-e-terme-di-diocleziano/