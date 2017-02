Aula Gotica del Monastero dei Santi Quattro Coronati

Il Medioevo a Roma: finalmente visibile a studiosi, turisti e a tutti gli appassionati d'arte uno straordinario ciclo di affreschi della metà del '200, importante per la storia della pittura italiana delle origini. Il complesso dei Ss. Quattro Coronati è uno dei monumenti più ricchi di storia, arte e spiritualità di Roma. In questo luogo, dove la storia si è stratificata nell'architettura e nelle decorazioni, è oggi possibile ammirare gli splendidi affreschi dell'Aula Gotica. L'Aula Gotica era l'ambiente più prestigioso del palazzo cardinalizio eretto da Stefano Conti, qui si svolgevano banchetti, ricevimenti e si amministrava la giustizia. Mirabile esempio di architettura in stile gotico, eccezionale per la città di Roma, il salone colpisce il visitatore per lo straordinario ciclo pittorico che adorna le sue pareti, capolavoro del XIII secolo. Gli affreschi, in vivace policromia, testimoniano un momento fecondo della pittura capitolina, in cui la tradizione bizantina si fonde con un raffinato recupero della classicità antica e con la nuova cultura gotica. Le meravigliose decorazioni sono rimaste per secoli nascoste sotto strati di tinte successive e solo grazie a un lungo lavoro di restauro è oggi possibile ammirarle.