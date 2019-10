La Polizia di Stato sfida la squadra degli Augustei: una partita di calcio speciale

Domenica 27 ottobre, presso l'Augustea Sporting Club la squadra degli Augustei scenderà in campo per affrontare una sfida molto importante. La squadra di ragazzi diversamente abili, che regolamente gioca presso i campi del centro sportivo in zona Torrespaccata, si scontrerà amichevolmente con la squadra del I Reparto Mobile della Polizia di Stato di Roma.

Chi sono gli Augustei

Gli Augustei FC sono una "squadra inclusiva" molto speciale, composta da giocatori con sindrome di down e/o disabilità intellettiva e/o fisica aventi risorse motorie compatibili con l’esercizio fisico previsto per il gioco del calcio. Sono loro a portare avanti, con sportività, passione ed impegno il progetto "In campo con Noi".

Un progetto gratuito, aperto a tutti i ragazzi che abbiano voglia di scendere in campo, organizzato da AICO (Associazione Caprifoglio Onlus) e Oasi Park in collaborazione con Augustea Sporting Club.

L'appuntamento con la partita tra Augustei e I Reparto Mobile della Polizia di Stato è per le 9,30, presso Augustea Sporting Club, con madrina l'attrice Simona Mancini.

Per maggiori informazioni: Pagina Facebook Ufficiale Augustei FC - In Campo con noi - Il Caprifoglio Onlus