Audizione in scena al Roma Fringe Festival. In uno scantinato si sta svolgendo un’audizione per un incarico di una sola sera pagato 100.000 euro. Il requisito fondamentale dei partecipanti è uno: essere sieropositivi.

Tra i due contendenti, Sarah e Miguel, solo il più motivato (o disperato?) riusciràˆ a conquistare il posto, dimostrando all’esaminatore che pu˜ò superare ogni senso di colpa. A poco a poco si svela qual è il misterioso compito: partecipare a un’orgia per ricchi annoiati che vogliono provare qualcosa di forte per sentirsi vivi.