Auditorium di Mecenate, il lusso nell'antichità

Un luogo solitamente chiuso al pubblico apre le proprie porte per una visita guidata assolutamente da non perdere. Questa infatti è l’unica parte che resta della splendida tenuta costruita da Mecenate, uno dei più importanti uomini del tempo di Ottaviano Augusto, conosciuto per la sua raffinata cultura ed eleganza e perché fu protettore di artisti e letterati. Siamo sull’Esquilino e questa stanza semi ipogea ci farà scoprire la ricchezza, il lusso e il fasto di questa antica residenza romana, dove ancora restano sulle pareti, tracce di floride pitture da paesaggio, tanto apprezzate dall’aristocrazia dell’epoca. Conosceremo, grazie ad un archeologo, gli usi ei costumi dei potenti dell’epoca e come amavano trascorrere il loro tempo libero.



Quando

Domenica 14 Luglio 2019 alle ore 16:45

Dove

Largo Leopardi, angolo via Merulana, all’ingresso dell’area archeologica

Costi

La visita guidata prevede una quota di partecipazione di € 8 a persona; più il costo del biglietto di ingresso: intero € 6, ridotto € 5; gratis per i possessori della MIC Card. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/auditorium-di-mecenate-lusso-antichita/