Auditorium di Mecenate, il lusso nell’antichità

Una visita guidata con apertura straordinaria per andare a scoprire una delle tante meraviglie della Roma segreta e sotterranea! L'Auditorium di Mecenate apre infatti le porte alla nostra Associazione per svelarci ed incantarci con le sue millenarie decorazioni e con le sue affascinanti storie. Una visita che ci permetterà di fare un salto indietro nel tempo e scoprire come doveva essere all'interno una delle più prestigiose dimore della storia, proprietà del ricco e potente Mecenate, uomo di straordinaria intelligenza e cultura, vissuto alla corte di Augusto. Lusso e raffinatezza si mescolano in un angolo nascosto della città! Quando Domenica 26 Febbraio 2017 alle ore 16:45 Dove Largo Leopardi, all'incrocio con via Merulana, all'ingresso dell'area archeologica Costi La visita guidata prevede un contributo di partecipazione di euro 8 a persona, più il costo del biglietto: intero € 5; ridotto € 4. Per i NON residenti a Roma intero € 6; ridotto € 5 La prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazioni "L'Asino d'Oro" Associazione Culturale cellulare: 346 5920077 e-mail: info@lasinodoro.it sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/auditorium-di-mecenate-a-roma/