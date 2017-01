L'Auditorium di Mecenate (apertura straordinaria)

Chi non conosce il celebre Mecenate, amico stretto e collaboratore di Augusto? Nel quartiere Esquilino, in via Merulana, si conserva una sala semisotterranea decorata da splendidi affreschi, unico resto del complesso appartenente proprio a Mecenate, consigliere dell'imperatore e protettore di artisti e poeti, tra i più noti Orazio e Virgilio. Entreremo all'interno dell'ampia aula con abside semicircolare sul fondo che presenta una gradinata con stretti gradini concentrici. Il monumento, tradizionalmente conosciuto come Auditorium, faceva parte di un complesso residenziale più ampio, la lussuosa residenza fatta costruire da Mecenate eseguendo grandi lavori tra i quali la bonifica del sepolcreto che si estendeva subito fuori le Mura Serviane. Con il nostro archeologo, scopriremo la funzione dell'aula e ricostruiremo lo sfarzo e lo straordinario lusso che decorava la villa del famoso Mecenate. Un'occasione da non perdere dato che il sito è normalmente chiuso e accessibile solo su prenotazione per i gruppi. Completeremo il percorso con una breve passeggiata che ci condurrà davanti al cosiddetto Arco di Gallieno, in un angolo nascosto di Roma! INFORMAZIONI GENERALI Appuntamento: h. 16.45, Largo Leopardi (Via Merulana, altezza Teatro Brancaccio). Quota di partecipazione: €8 (Soci 2017), €10 (non Soci)+ biglietto di ingresso per i Residenti €5 (Intero), €4 (ridotto possessori Metrebus e Bibliocard). Durata: 1h30 circa. Minimo partecipanti 6 persone, massimo 15. Prenotazioni entro venerdì 13 gennaio, h. 17.00. Dopo tale orario si consiglia di TELEFONARE per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata. PRENOTAZIONI Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità: - inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com - telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Gallery