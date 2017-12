Auditorium di Mecenate - Apertura in esclusiva

Per l'ultima visita dell'anno Irradiazioni toccherà un luogo veramente senza tempo, solitamente chiuso e difficilmente accessibile: in esclusiva visiteremo infatti questa spettacolare sala semi-sotterranea, antichissima e decorata con mirabili affreschi, unico resto del complesso architettonico appartenente a Mecenate, il celebre statista collaboratore di Augusto. Il monumento, tradizionalmente conosciuto come Auditorium di Mecenate, è in realtà ciò che resta di un antico ninfeo, molto ben conservato nel suo complesso. Frutto di un ritrovamento di fine ‘800 nell'ambito dei grandi lavori di scavo per la costruzione del nuovo quartiere Esquilino, l’ampia sala con gradinata doveva essere parte di un più vasto e lussuoso complesso residenziale, fatto costruire da Mecenate stesso. Durante questo irripetibile pomeriggio insieme scopriremo la storia di questa perla poco conosciuta della Città, ne indagheremo la decorazione pittorica, riscoprendo la storia di un edificio imponente, luogo di riunioni conviviali e culturali.



NOTA BENE:

La prenotazione via e-mail è OBBLIGATORIA, specificando un cognome di riferimento, il numero di persone per cui si intende prenotare e un recapito di telefono cellulare.

Tutte le informazioni circa costi e orari possono essere richieste via e-mail all'indirizzo redazione@irradiazioni.it

Le prenotazioni saranno aperte fino al 13 Dicembre