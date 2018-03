Sabato 17 marzo alle 16,30, presso la libreria "Il regno dei bimbi" si tiene la lettura animata e il laboratorio "Piccolo blu e Piccolo giallo".

La storia sarà raccontata dal vivo con la voce narrante di Sara (educatrice per l’infanzia), accompagnati da immagini, suoni e ambienti sonori con impianto audio Dolby Sorround a cura di Fabio (tecnico del suono specializzato in sound design cinematografico-­televisivo). Seguirà un laboratorio sul tema della storia.



Età: dai 2 anni in su



Per tutte le attività per bambini in programma https://www.facebook.com/PetraChengLab/



15 euro a bambino



Prenotazione obbligatoria

3803523459