Attrazioni Cosmiche al Teatro Marconi

ATTRAZIONI COSMICHE

(HO UN DISPERATO BISOGNO DI TE)

di Giovanna Chiarilli

collaborazione al testo Marco Cavallaro

con Maria Lauria, Marco Cavallaro, Ramona Gargano,

Maria Chiara Centorami, Marco Maria Della Vecchia, Marzia Verdecchi



Regia Marco Cavallaro



TEATRO MARCONI – ROMA

DAL 18 AL 28 OTTOBRE



Parte con una divertentissima commedia la quarta stagione del Teatro Marconi. Dal 18 ottobre è in scena Attrazioni Cosmiche di Giovanna Chiarilli diretta da Marco Cavallaro che ha collaborato alla scrittura. In scena, insieme al regista, anche Maria Lauria, Ramano Gargano, Maria Chiara Centorami, Marco Maria Della Vecchia e Marzia Verdecchi.

La vita alle volte ci mette alla prova, beh diciamo pure che lo fa continuamente. In amore, nel lavoro, nelle amicizie, nelle tragedie, nelle risate e anche nei silenzi. Quando però tutto questo accade, nello stesso istante, si rischia di andare in panico e gli interrogativi iniziano ad essere molteplici: Il valore dell’amicizia può essere superiore a quello del denaro? L’amore giustifica sempre tutto? La morte perdona qualsiasi errore? E i problemi si risolvono da soli oppure in compagnia?

“Certo è che tutti abbiamo bisogno di qualcuno nella vita, che sia un genitore, un parente, un amico o un semplice sconosciuto” afferma il regista.

Ci troviamo nel giorno più caotico dell’anno: il 31 dicembre. All’interno di un locale, gestito da amici, gli amori s’intrecciano, le storie personali di ognuno trovano sfogo nei drammi dell’altro. Si ride, ci si riconosce nelle storie, si fa il tifo per l’uno o per l’altro personaggio, si crede nell’amicizia, ci si emoziona con le storie di questi personaggi usciti da romanzo della Chiarilli e che in scena incontrano l'ironia che contraddistingue Marco Cavallaro.

