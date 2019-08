Attraversamenti Multipli 2019: 19esima edizione del festival crossdisciplinare

Dal 14 al 28 settembre, presso l’isola pedonale di Largo Spartaco nel quartiere romano del Quadraro, si svolge la 19° edizione del festival crossdisciplinare Attraversamenti Multipli, accompagnato dal tema / slogan mondi.

Il festival è ideato e organizzato dalla compagnia teatrale Margine Operativo, con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani, ed è parte del programma dell’Estate Romana, promossa da ROMA CAPITALE Assessorato alla Crescita culturale in collaborazione con SIAE ed è realizzato con il contributo della REGIONE LAZIO e dell’UNIONE EUROPEA nell’ ambito del programma Europa Creativa.

Ospita nel suo programma 20 compagnie di artisti diversi tra di loro per generazione e poetiche, ma accomunati dalla loro ricerca a intrecciare ed espandere i linguaggi delle arti sceniche contemporanee creando opere innovative che forzano i generi, superano i confini ed esplorano nuovi mondi.

Produce, attraverso delle residenze artistiche delle performance site specific create per i luoghi che le ospitano.



ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI 2019

teatro - danza - performance - site specific - musica

#mondi



BROTHA FROM ANOTHER MOTHA COMPANY / SEIFEDDINE MANAI (Tunisia/Francia)

IVÁN BENITO (Spagna) | COLLETTIVO CINETICO

C&C COMPANY / CARLO MASSARI

ANDREA COSENTINO / ALDES | CONSORZIO GRANOLUCISANO

ALESSANDRO CARBONI | ERTZA (Spagna) | CAROLINA FARINA

FORTEBRACCIO TEATRO / ROBERTO LATINI

FLxER Team | IPOLOGICA | KINKALERI / KLm

KOLEKTIV LAPSO CIRK / LEA LEGRAND (Francia) | SALVO LOMBARDO / CHIASMA

LA REINA DEL FOMENTO | MADAME REBINE’ |

MARGINE OPERATIVO | TEATRO DELLE APPARIZIONI

dal 14 al 28 settembre >> Largo Spartaco (Roma)

5 e 6 ottobre >> Toffia (Rieti)

www.attraversamentimultipli.it

info: info@attraversamentimultipli.it