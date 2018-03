Un viaggio nella musica, verso i più grandi successi della canzone italiana e verso alcuni successi internazionali che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia. Si presenta così lo spettacolo “Attenti a Quei Tre! Serata con… Nick Luciani”, progetto ideato e realizzato dal cantautore romano Alex De Vito. Protagonisti il tenore Christian Panico, reduce da successi in Russia, e il baritenore Aldo Bergamaschi che ha ottenuto il tutto esaurito nei teatri in Israele. Il trio debutterà domenica 22 aprile presso il Nuovo Teatro Orione: ospite della serata sarà Nick Luciani, una delle più belle voci del panorama musicale internazionale che, nel corso della serata, offrirà al pubblico tutte le tracce contenute nel cd “Ricomincio da me” e presenterà il toccante brano “Crisalide”, già visibile su Youtube. La serata sarà allietata dalla partecipazione di Min Ji Kang (soprano). Sul palcoscenico altri artisti quali Roberto Ranelli (alias Er Modifica), comico, autore e cabarettista; Alessandro Salvati, con il suo nuovo singolo “Amico Mojto”; il rapper romano Calibro 40, che con il brano “Incantesimo e magia” ha ottenuto più di 500.000 visualizzazioni su youtube. “Quei Tre” , inoltre, presenteranno il nuovo singolo “Forever” scritto da Alex De Vito e musicato e realizzato con il Maestro Adelmo Musso.



Attenti a quei tre! non è soltanto un semplice spettacolo ma la storia di tre uomini che si incontrano dopo venti anni e che ritrovano nella musica il loro minimo comun denominatore. Ogni attimo della loro vita, ogni evento, ogni successo o delusione è associato ad un brano, ad una canzone ad un ritmo che ha scandito a suon di note le pagine della loro vita. Le canzoni, in questo modo, entrano nella vita di tutti i giorni, si integrano nell’ immaginario collettivo, diventando le vere protagoniste dei dialoghi e delle storie che vengono raccontate. Il trio, dunque, che per l’occasione sarà accompagnato da un’orchestra di 9 elementi sarà alle prese con cantautori italiani quali Lucia Dalla, Renato Carosone e Fred Bongusto passando per altri grandi interpreti quali Andrea Bocelli e Massimo Ranieri. Non mancheranno anche successi internazionali dei Queen, di Elvis Presley o del grande Freddy Mercury. Musiche che entrano a far parte di una storia di una storia e che diventano la base di un nuovo incontro fra tre personaggi che, dopo tanto tempo, hanno ancora qualcosa da raccontare e raccontarsi.



Lo spettacolo sostiene l'iniziativa di Roberto Ranelli

#iostoconfiastra

Regia di Leon Marchi.



Inizio concerto ore 20.00

Nuovo Teatro Orione

Via Tortona 7

Per info e contatti: attentiaqueitreforever@gmail.com

+39 3206475097