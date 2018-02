Atrìo. live a Roma: jazz night con il sassofonista Simone Alessandrini

Tornano a Roma gli Atrìo., affiancati dal sassofonista Simone Alessandrini, sul palco con il loro ultimo disco Live at Auditorium Parco della Musica.

L'appuntamento è venerdì 9 febbraio alle 21.30, al San Belushi (Via dei Luceri 13 – ingresso gratuito).

Gli Atrìo. nascono da una profonda amicizia connessa alla musica nel rispetto di tutti gli stili.

La passione per il jazz è abbinata alla ricerca di melodie semplici e energia ritmica, con uno sguardo rivolto ai generi musicali contemporanei.

Nati a Roma nel 2013, i tre ragazzi hanno partecipato a diversi concorsi e festival nazionali e a Settembre 2015 hanno registrato il loro primo EP live all’Auditorium Parco della Musica di Roma con ospiti Rosario Giuliani e Javier Girotto.

Il loro lavoro è incentrato sulla creazione di brani originali, mediante la quale intraprendono una ricerca di soluzioni ritmiche basate sul concetto di subordinazione e modulazione metrica. Parallelamente a questo processo, danno il loro personale tributo alla tradizione lavorando su brani provenienti dal mondo jazzistico e popular.