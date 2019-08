Atmosfere celtiche con Vincenzo Zitello e Arthuan Rebis

Continuano le “Notti di Musica al Castello”, la rassegna promossa dal Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabriellie curata da Ernesto Assante. Sabato 10 agosto Vincenzo Zitello e Arthuan Rebis propongono a Castel Sant’Angelo(ore 21.00 – Cortile di Alessandro VI) “Metamorphosi”, un concerto di atmosfere e suggestioni celtiche che mette insieme le esperienze musicale internazionali dei due musicisti.

Vincenzo Zitello è il primo divulgatore e musicista a suonare l'arpa celtica in Italia dal 1977, il suo nome è legato a questo strumento del quale è un virtuoso apprezzato e conosciuto concertista a livello mondiale. Le sue composizioni sono di carattere prevalentemente strumentale, inizialmente ispirate alla musica celtica e classica, che ha ampliato attraverso un articolato percorso artistico che lo ha portato ad approfondire diversi linguaggi e stili musicali fino ad ottenere un risultato espressivo personale. Arthuan Rebis è polistrumentista, arpista, cantautore, compositore, scrittore, studioso di tradizioni spirituali d'Oriente e d'Occidente, collabora con Zitello che lo vuole come ospite nel nuovo album. Reduci dal tour del progetto The Magic Door, assieme alla regista e cantante Giada Colagrande, Zitello e Rebis guideranno il pubblico oltre le porte del tempo, attraverso una metamorfosi di suoni straordinari

Gli eventi di Castel Sant’Angelo rientrano in ART CITY-Estate 2019, un progetto organico di oltre cento iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro e audiovisivo realizzato dal Polo Museale del Lazio in musei e altri luoghi d’arte di Roma e della regione.