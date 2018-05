Atmos e Ritornello: i corti di danza al festival Dominio Pubblico

Nell'ambito di Dominio Pubblico, spazio ai corti di danza

2 giugno | SALA B h 17:00 (35’)

ATMOS di Claudia Gesmundo e Vera Sticchi

Il punto di partenza di Atmos è il concetto di società liquida elaborato da Bauman, universo in cui l’uomo appare come un punto instabile e mutevole, soffocato dal processo di scioglimento che invade la modernità. La ricerca coreografica tramuta in movimento l’idea dell’uomo che cerca di rimanere a galla in uno stato liquido di cose che lo circondano.

RITORNELLO di Greta Francolini

Progetto finalista per “DNAppunti Coreografici 2017”, Ritornello nasce da un montaggio audio di diverse canzoni, la cui base è “The Disintegration Loops”. La danza si unisce alla musica in un unico movimento, producendo uno stato d’animo frammentato.