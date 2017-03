Title Atelier Suona!

"Atelier Suona!" - Sabato 1 Aprile La Vetrina @Atelier w/LDM - Special Edition! On Stage: ▹ Il Branco - "Il Branco non è un gruppo che fa sconti all'esistenza, al vero, all'autoironia, alla visione chiara di cosa si vive, e ai perché" dalle parole di Simone Andreozzi. Le melodie, tipicamente d'oltremanica, si appoggiano ad un mood cantautorale con forti vene punk. Il Branco è Nicola Pressi, voce e chitarre, Francesco Gambini, testi e synth e Leonardo Pressi, batteria, voce e drum pad. Nel Novembre 2015 esce il primo EP omonino "Il Branco", stampato esclusivamente in vinile, registrato e mixato da Leonardo Luciani. Vincitori del Festival dei Castelli Romani 2016, i testi di Francesco Gambini sono finalisti per il Premio InediTO 2016. La cover dell'Ep è Finalista e Sesta Classificata per il Best Art Vinyl Italia 2015. Nel Gennaio 2017 esce il loro primo album "Non fate caso al sorriso" da una produzione esecutiva di LDM e una coproduzione artistica con Leonardo Luciani. L'artwork del disco è opera di Versus (Cristiano Carotti e DesiDerio). Il Branco è una sola moltitudine. ▹ LE LARVE - Le Larve nascono nell'estate del 2011, quando Jacopo Castagna, frontman e autore dei brani, scrive il primo pezzo 'American Express' tirando fuori tutta la sua impronta rock. La prima formazione prende piede nel giro di due mesi, riuscendo a mettere su una scaletta di 50 minuti di pezzi originali. L'esigenza di esibirsi porta il gruppo nel novembre di quell'anno all'esordio presso La Maggiolina di Roma (ora Zoobar). A partire dalla seconda metà del 2014, Jacopo comincia ad esibirsi da solista: armatosi di una versione cantautoriale dei propri pezzi, partecipa e arriva alle fasi finali del tour Music Fest. È nell'estate del 2015 che, legandosi all'etichetta indipendente LDM, registra il disco d'esordio "Non sono d'accordo". L'album, presentato al Teatro Romano "Quirinetta" il 18 marzo 2016, è composto da 12 brani, incisi in collaborazione con il gruppo di produzione capitolino "Bodacious Collective". ▹ L'ultima fila - Dall'incontro tra esperienze diverse, diversi stili e studi nasce a Roma nell' ottobre del 2015, un trio acustico (chitarra e voce, basso, batteria). Le idee cominciano a mescolarsi e in poco tempo si delineano i tratti distintivi del gruppo: i suoni, le ritmiche, le armonie e le parole. Nasce "L'ultima Fila", come necessità di un altro punto di vista, senza nessuna pretesa. Nel marzo 2016 la formazione si completa con l'aggiunta di un'altra chitarra, elettrica questa volta, che si allinea alle inclinazioni del trio, le interpreta ed entra a farne parte completamente. Musica e condivisione, coraggio di sperimentare e attenzione ai particolari sono le parole chiave che muovono il quartetto, con l'intenzione e la necessità di dare una propria visione delle cose attraverso la musica. Aftershow: ▹ Blind Stag - I Blind Stag sono una band synthpop romana. Il progetto nasce dalle sperimentazioni musicali dei due componenti del gruppo, Feel Prev (pianista, tecnico del suono e cantante/tastierista del gruppo stoner/rock "Z.O.T.") e Sidereus Nunzio (chitarrista, cantante e tastierista del gruppo alternative/gothic rock "Bitterfly"). Muovono i primi passi nella seconda metà del 2015 dando alla luce il primo EP, influenzato da sonorità principalmente synthpop e darkwave. Il 2016 è l'anno dei concerti, anche nelle situazioni più impensabili, con l'intento ambizioso di portare il loro progetto ovunque ci sia una presa di corrente e tanta voglia di ballare. Partecipano così a svariate serate, ospiti negli eventi più riconosciuti della scena dark e new wave romana. Durante l'estate 2016, in studio, danno il taglio definitivo al progetto e a ottobre 2016 pubblicano il loro primo album, "Victims of a Selfish Kind of Love", accompagnato dal videoclip "The Night Forever". ------------------------------------------------ Start: 22.00 Ingresso: contributo 5e riservato ai Soci dell' Atelier Montez +1e per il tesseramento in cassa. Vuoi risparmiarlo? Tesserati gratis online su https://ateliermontez.wufoo.eu/forms/registrati-all-ac-montez/ ----------------------------------------------------------- Partners: La Vetrina LDM Atelier Montez Jumping Flea UKI >(ukizero.com)