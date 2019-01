Atelier Arte e Musica in ludoteca al Giokificio

Domenica 20 gennaio alle 11.15 ci sarà l'Atelier Arte e Musica a cura di Marina Rivera

per conoscere Alina e le sue Storie, per ballare e cantare e disegnare insieme.



Con questa iniziativa, oltre a stimolare nei bambini una forma di apprendimento ricca e variegata, si vuole anche aiutare a sviluppare la capacità di superare le barriere linguistiche e favorire l’incontro e lo scambio tra culture diverse.



Il personaggio ed il progetto “Le avventure di Alina” sono una ideazione di Marina Rivera, grafica e illustratrice, ha curato progetti per bambini nell’ambito della comunicazione editoriale e svolge un’intensa attività di didattica per scuole, biblioteche, centri culturali e librerie per ragazzi in Italia e Argentina. Ha ideato giochi, mappe, manifesti e quaderni per trasmettere ai bambini i valori dell’intercultura, dei diritti dell’infanzia e del rispetto per l’ambiente.





Durata: 1 ora e mezza



Il divertimento poi proseguirà in ludoteca.



Costo € 14 bambini (laboratorio + ingresso ludoteca 30 minuti), fratelli € 12



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



per prenotazioni e info: 338.3609134 petracheng@yahoo.it www.petrachenglab.it



https://www.facebook.com/PetraChengLab/



Giokificio Via di Quarto Peperino, 39 (Saxa Rubra)