At The Matinée, il documentario sul CBGB a Roma: la proiezione evento

Dopo il premio del pubblico al Biografilm di Bologna, arriva a Roma il documentario che racconta la New York degli anni ‘80 da una prospettiva inedita, quella dei protagonisti della scena punk hardcore. Mercoledì 23 ottobre verrà presentato al Nuovo Cinema Aquila di Roma il documentario “At The Matinée”.

Il film, per questa tappa romana, è accompagnato in sala dal regista e da Helena Velena, personaggio fondamentale della controcultura italiana.

Il film è diretto da Giangiacomo De Stefano che, attraverso l’utilizzo di materiale d’archivio e interviste ai maggiori esponenti della scena punk newyorkese, racconta un fenomeno dalla portata rivoluzionaria: i matinée punk hardcore degli anni '80.

I matinée, che altro non erano che concerti svolti in orari diurni la domenica, erano affollatissimi, soffocanti e rumorosi. Restituivano, però, perfettamente lo spirito di New York in quel periodo, violenta e selvaggia ma ricca di creatività. Furono proprio questi live hardcore a tenere in vita il CBGB, il leggendario locale della Grande Mela chiuso nel 2006 e simbolo della musica alternativa.



At The Matinée

Mercoledì, 23 ottobre 2019

Orario spettacoli: 20.40 e 22.20

Nuovo Cinema Aquila (Via L'Aquila 66/74)

con Giangiacomo De Stefano e Helena Velena