ESCURSIONE NOTTURNA, STELLE E DEGUSTAZIONE Venerdì 02 Giugno 2017 | Dalle ore 17.30 alle 23.00 Regalati un'esperienza diversa ed emozionante. Passeggia fra i profumi, suoni e colori della notte, degusta il tuo aperitivo intorno al fuoco e tocca con mano le stelle, i pianeti e la Luna attraverso un telescopio! L'ESPERIENZA INCLUDE: • Escursione con guida fra i colori del tramonto • Uso di bastoncini da trekking e torce frontali • Degustazione attorno al fuoco • Osservazione guidata delle stelle, dei pianeti e degli oggetti della Via Lattea con i telescopi • Sessione di fotografie di Saturno al Telescopio Sconti dal 25% al 60% per ragazzi e bambini. Esplora la Natura dei Monti Simbruini e scopri i colori della notte sotto il cielo del Monte Livata. Torna a rivedere la Via Lattea e osserva dal vivo le Stelle, Saturno e le meraviglie del cielo con il telescopio! Partendo da Campo dell'Osso ci dirigeremo verso la sempre spettacolare vetta di Monte Autore dove, da una parte ammireremo uno splendido tramonto e dall'altra i maggiori massicci abruzzesi. Dopo uno spuntino in vetta, con l'aiuto delle torce frontali ci incammineremo nel vicino Campo Minio dove troveremo un telescopio che ci permetterà di vedere le stelle, il pianeta Saturno e gli ammassi stellari della Via Lattea da vicino. Inoltre, durante l'osservazione, sarà possibile assaporare i prodotti tipici locali. INFO E PRENOTAZIONI ➡ https://astrotourism.com/viaggi/astrotrekking-sul-monte-livata-giugno/