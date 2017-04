Astrotrekking sui Monti Simbruini

ESCURSIONE NOTTURNA SOTTO LE STELLE Sabato 29 Aprile 2017 | Dalle ore 17.30 alle 23.00 Sconti dal 25% al 60% per ragazzi e bambini. Esplora la Natura dei Monti Simbruini e scopri i colori della notte sotto il cielo di Campo della Pietra. Torna a rivedere la Via Lattea e osserva dal vivo le Stelle, Saturno e le meraviglie del cielo con il telescopio! Partendo dal piazzale di Campo della Pietra, affronteremo una bellissima escursione tra il caratteristico ambiente carsico di montagna e suggestivi boschi di faggi. Dopo uno spuntino, con l'ausilio delle torce frontali rientreremo verso il punto di osservazione dove il telescopio di Astronomitaly aprirà la vista alle stelle, il pianeta Saturno e gli ammassi stellari della Via Lattea. Il Pacchetto Include: • Escursione con guida fra i colori del tramonto • Bastoncini da trekking e torce frontali • Osservazione guidata delle stelle e dei pianeti con i telescopi • Sessione di fotografie di Luna / Pianeti da Tablet e Smartphone Info e Prenotazioni: https://astrotourism.com/viaggi/astro-trekking-sui-monti-simbruini/ Evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/1417728098290183/