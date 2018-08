Astronomia in scena all’Anfiteatro Festival di Albano

Le rovine dell’Anfiteatro romano di Albano Laziale mercoledì 8 agosto faranno da cornice a una speciale serata astronomica, con telescopi e Planetario, dedicata alla scoperta delle meraviglie del nostro cielo. L’iniziativa culturale, inserita nell’ambito dell’Anfiteatro Festival di Albano, è organizzata dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), attivamente impegnata da oltre 20 anni nel campo della diffusione e promozione della scienza.



In particolare, i partecipanti all’evento, a partire dalle ore 20:00 e fino alle 24:00, potranno assistere agli spettacoli multimediali nel Planetario itinerante dell’Associazione, in grado di ospitare fino a 40 persone. All’interno della grande cupola gonfiabile di 7 metri di diametro gli esperti operatori dell’ATA mostreranno il cielo alle varie latitudini e in varie epoche, con l’aggiunta di video immersivi a 360°. Il pubblico potrà quindi vivere un’esperienza di grande impatto emozionale e con importanti ripercussioni culturali, come sottolinea Orrù: “Nel planetario lo spettacolo del cielo stellato, parte del panorama naturale, entra in diretto contatto con il pubblico, con l’intento di emozionarlo e di invogliarlo a interessarsi alla scienza, al suo metodo, alle sue scoperte e alle incredibili ricadute che ha avuto nella vita di tutti i giorni”.



Nella stessa serata la magia della proiezione di filmati astronomici si fonderà con l’osservazione diretta e guidata di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e con i telescopi. Gli operatori dell’Associazione condurranno il pubblico in un viaggio tra le gemme del cielo estivo, alternando l’osservazione agli strumenti all’excursus sulla millenaria storia delle costellazioni e dei miti che spesso le accompagnano. “Osservare il cielo, i pianeti e le costellazioni, anche attraverso telescopi che permettono di coglierne dettagli altrimenti invisibili sotto la guida di esperti è una grande opportunità che suscita sempre nel pubblico grande interesse ed entusiasmo”, conclude il Presidente dell’ATA.



Per assistere agli spettacoli nel Planetario è necessario prenotarsi inviando una e-mail a segreteria@ataonweb.it