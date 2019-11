Astro del Ciel, evento di pittura, scultura, fotografia e poesia

Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 17:00, in via Gaetano Casati 27 si inaugura un affascinante evento artistico di pittura, scultura, fotografia e poesia dal titolo “ASTRO DEL CIEL”.

La mostra potrà essere visitata dal 14 al 21 dicembre (festivi esclusi) dalle 17:00 alle 19:00.

Mauro Rubini e Tiziana Bartolini, direttori artistici del nuovo luogo espositivo RBN arte, spazio dedicato all’innovazione, al design ed all’arte, pensano, presentano e partecipano alla mostra di arti visive ASTRO DEL CIEL.



Il gesto di alzare gli occhi al cielo per cercare la luna, i pianeti e le stelle è spontaneo e nato insieme all’uomo. Fin dalla notte dei tempi lo spettacolo del cielo ha suscitato paure, ammirazione e curiosità, tanto che artisti del calibro di Chagall, Mirò e Klein hanno fatto degli astri celesti elementi importanti delle loro opere.

La mostra “Astro del Ciel” prendendo spunto dai fenomeni celesti visibili ad occhio nudo, ha voluto ispirare gli artisti nell’esprimere il proprio personale sentimento e pensiero sulle stelle e nel contempo vuole invitare il pubblico a guardare, riflettere e sognare sull’affascinante mondo sopra di noi.



Mauro Rubini

INFORMAZIONI GENERALI

Dove:

RBN arte

Via Gaetano Casati, 27 – Roma



Inaugurazione:

Sabato 14 DICEMBRE 2019 - ore 17:00

Quando:

Dal 14 al 21 dicembre 2019

Tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 festivi esclusi

Contatti:

Email rbn.arte@gmail.com

Cell. 340 5434397



Ingresso libero