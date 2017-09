Astrid- Tra sogno e utopia

Personale della fotografa Astrid Allard, belga di nascita e milanese di adozione.

Sue le fotografie in bianco e nero realizzate giocando con sovrapposizioni, solarizzazioni e collage, il tutto stampato dall'artista in camera oscura.

Una esperienza unica per ritrovare le esperienze di Man Ray e passare dalla realtà al sogno e all'utopia.

Non solo per amanti della fotografia analogica perché Astrid ha molto da mostrare, sofferenza, gioia, vita vissuta e immaginata, pace, amore, sogno e utopia.

Inaugurazione venerdì 22 Settembre ore 19,30.

Spazio Tetenal - piazza dei navigatori 6a- roma per info: 0651601034