Fiumicino: torna l'asta degli oggetti smarriti, si svolgerà il 19 aprile

Torna a Fiumicino l'asta degli oggetti smarriti in aeroporto. L'appuntamento sarà per il prossimo 19 aprile alle 9 del mattino. Anche quest'anno lo scenario sarà quello del locale Salsedine in via della Scafa 143 come accade dal 2015. Come nelle serie su D-Max, Cielo o Real Time, quindi, una versa e propria asta con partecipazione gratuita e aperta a tutti.

L'evento, molto atteso e organizzato da un istituto di vendite giudiziarie accreditato presso il Tribunale di Velletri, è a cadenza annuale e permettendo l'acquisto, in base alla migliore offerta, dei bagagli abbandonati negli anni passati. I bagagli messi all'asta sono stati precedentemente aperti per i necessari controlli di sicurezza e quindi richiusi, mentre gli unici oggetti esclusi dall'asta saranno i generi alimentari.

Per il resto, nei bagagli all'asta si potrebbero trovare accessori, vestiti, telefoni e computer. Ma non mancano nella lista oggetti utili per viaggi e la vita di tutti i giorni come surf, vele, canoe, passeggini e carrozzine. Non sarà però possibile conoscere il contenuto di ogni singola valigia in anticipo visto che il bagaglio all'asta, con tutto il suo contenuto, sono al 'buio'. Si calcola che sia di oltre 40 al giorno la media degli oggetti smarriti in aeroporto.