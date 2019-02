"Assistants", nuovo appuntamento a Teatro Trastevere

L'Associazione Culturale Teatro Trastevere

presenta

Un Nuovo Appuntamento con i Format della Domenica Sera



"ASSISTANTS"

Format teatrale in 4 episodi

di Enrico Vulpiani

regia di Enrico Vulpiani e Enrico Maria Carraro Moda



Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma



Domenica 3 MARZO ORE 21

Episode 1

Una camera...con cucina



con:

Enrico Maria Carraro Moda, Lucia D'Ambrosio, Sergio Gallone, Caterina Rossi, Enrico Vulpiani e con Adriano D'Angelo



“Quando apri la scatoletta di tonno e scopri che...il tonno sei tu!”



“Assistants” è la storia di quattro assistenti parlamentari, ognuno diverso dall'altro, per idee, storia personale e carattere che impareranno a conoscere, sopportare, ignorare la politica e a reagirle, nonostante tutto.

Una finestra realistica, inevitabilmente ironica sul mondo degli assistenti parlamentari e, quindi, sulla politica italiana, raccontata da chi ben conosce quel mondo. Quattro frizzanti, divertenti episodi, in evoluzione, che evidenzieranno sarcasticamente le contraddizioni, le meschinità e le ipocrisie dei vari momenti "istituzionali" e non, integrandosi costantemente con quello che ci offrirà l'attualità.



martedì-sabato ore 21, domenica ore 17:30

prevista tessera associativa

contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it #ilpostodelleidee

https://www.facebook.com/teatrotrastevere/# https://twitter.com/teatrotrast

Ufficio Stampa Vania Lai vanialai1975@gmail.com 3388940447