Assassinio a casa Christie

Di Jacopo Bezzi

regia Massimo Roberto Beato

regista assistente Elisa Rocca



Con

Jacopo Bezzi, Sofia Chiappini, Gaia Petronio, Veronica Rivolta

Musiche originali Giorgio Stefanori

Una produzione La Compagnia Dei Masnadieri



E se la regina del giallo Agatha Christie si sia ispirata ad un personaggio reale per dare vita al suo più celebre investigatore privato, Hercule Poirot? Stravagante e arguto, grassoccio e con inconfondibili mustacchi, Monsieur Poisson, questo il vero nome del suo amico e detective, si trova - suo malgrado- coinvolto in un misterioso delitto tutto al femminile, consumatosi a Winterbrook House, la celebre dimora londinese della scrittrice Agatha Christie la sera della vigilia di Natale del 1938.



La vittima un anziano patriarca con molti segreti, i sospettati, un uomo misterioso, due figlie ed una governante spagnola, faranno da cornice ad un caso delicato e intricato, un omicidio insolubile, consumatosi davanti al fuoco di un camino in una camera chiusa dall’interno. Avvincenti colpi di scena porteranno lo spettatore in un mondo di suspense e mistero dal sapore inconfondibilmente giallo.



