Assassin’s Creed tour: per vivere in città i misteri dell’antico Egitto

Dallo skyline delle metropoli alle piramidi e ai misteri dell’Antico Egitto. Per un intero fine settimana sarà possibile vivere le emozioni dei leggendari combattimenti nei deserti sabbiosi, nelle oasi lussureggianti e nelle iconiche città dell’Egitto dei faraoni.

A Roma l'Assassin’s Creed tour

Dal 15 al 17 settembre a Roma al Vigamus-Museo del Videogioco, si terrà l’atteso Assassin’s Creed® Origins – The Tour, esclusivo appuntamento pensato per tutti i fan in occasione del quale provare in anteprima Assassin’s Creed® Origins, l’ultimo episodio del videogioco di Ubisoft. Assassin’s Creed® Origins sarà disponibile in tutto il mondo dal 27 ottobre 2017 per Xbox One X e le altre console della famiglia Xbox, PlayStation®4 Pro, PlayStation®4 e CP Windows 10.

I fan del gioco amato da intere generazioni potranno vestire i panni di Bayek, un guardiano dell’Egitto e ultimo appartenente della tribù dei Medjay – popolazione nubiana che abitava la regione Medja del Sudan settentrionale - la cui storia personale porta alla nascita della Confraternita degli Assassini. A fare da sfondo alla storia del gioco sono sono la natura selvaggia africana e le leggendarie città dell’antico Regno, rappresentate da sei ambientazioni esclusive, da Alessandria d’Egitto alle tombe di Giza.

Nel corso del Tour verrà mostrato ai fan anche l’ultimo atteso trailer presentato alla GamesCom 2017, in cui è possibile riconoscere i volti di personaggi epici come Cleopatra, Giulio Cesare e Tolomeo XIII, scenari mozzafiato e una trama intricata ed avvincente. Un video manifesto in cui il messaggio celebra la fine del vecchio mondo e l’inizio di una nuova era, per mano del protagonista.

La decennale saga di Assassin’s Creed®

La decennale saga di Assassin’s Creed® inizia nel 2007, una storia leggendaria che ha attraversato diverse epoche, dalla Gerusalemme del 12° secolo alla Rivoluzione Francese di fine 1700. Un “cast” stellare di personaggi storici del calibro di Leonardo da Vinci e Napoleone Bonaparte, raccontato attraverso un meticoloso lavoro di ricerca che ha permesso di vincere più di 100 premi internazionali e risultare nei primi posti dei giochi più venduti di sempre, con quasi 4 milioni di copie solo in Italia. Un mito amato da intere generazioni con più di 10 milioni di fan in tutto il mondo su Facebook e quasi un milione su Instagram, che oggi, dopo due anni di attesa, torna a rivivere.

Il nuovo capitolo è costato quattro anni di ricerche storiche e perfezionamenti tecnologici, condotti da un team internazionale di sviluppatori degli studi di Singapore, Sofia, Chengdu, Shanghai, Bucarest e Kiev, guidati da Ubisoft Montreal.