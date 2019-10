Assalti frontali, Speciale Open Day al Polo ex Fienile

Speciale Open Day il prossimo 26 ottobre con Assalti Frontali. Il Polo Ex Fienile presenta un nuovo anno di attività del cuore pulsante della periferia romana, questa stavolta con un ospite di eccezione!

Il programma dell'evento

- ore 15:00 Saluti e presentazione del Polo ex Fienile e del progetto Storie cucite a mano

- ore 15:10 "Ciak! proiettati in una storia intergenerazionale e Salviamo i Colori del mondo": laboratori per bambini

L'associazione Culturale Dadaumpa guiderà grandi e piccini in storie proiettate attraverso le quali si recupererà l'importanza vitale del mettere in relazione generazioni diverse. A seguire salveremo i colori del mondo attraverso un viaggio assieme al Paguro Bernardo.

Evento de "La cultura sotto casa" all'interno del progetto Storie cucite a mano, Con i Bambini

- ore 15:30 "Comunicare (con) l'altro": lezione di antropologia aperta alla cittadinanza

il LAPE - Laboratorio di Pratiche Etnografiche tiene una lezione di antropologia aperta alla cittadinanza. Per accorgersi dell'acqua nella quale nuotiamo ogni giorno.

Introduce l'attore Ivan Costantini, con un monologo in ottave romanesche estratto da "Li romani in guerra", opera teatrale di Elia Marcelli

- ore 17:00 "Rappo e mi diverto!": laboratorio rap per bambini di Assalti Frontali

Militant A guida i bambini in un laboratorio di Rap; per aumentare la consapevolezza di sé e della realtà sociale attraverso le rime

- ore 19:00 Assalti Frontali live: "Rap, Ritmo &Poesia"

Militant A, accompagnato da Pol G, racconta trent'anni di rap, da ‘Batti il tuo tempo’ a ‘Simonetta’. Come nascono le canzoni, come una rima, una quartina, un rap può cambiare la percezione di se stessi e dell'ambiente in cui si vive, trasformando persone che tutti scansavano in stelle, luoghi considerati di ‘degrado’ in oasi di bellezza.

- ore 20:00 Cena Sociale del LAPE - Laboratorio di Pratiche Etnografiche. Prelibatezze antropologiche e condivisione