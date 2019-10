Aspettando "Zero il folle tour", raduno a Stazione Birra

Presentazione evento

ASPETTANDO “ZERO IL FOLLE TOUR” raduno zerofolle



Special guest

Il maestro musicista Piero Pintucci

L'attore doppiatore Edoardo Nevola

Il maestro musicista Carlo Giancamilli



STAZIONE BIRRA - Roma via Placanica 172

sabato 12 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 18:00



In occasione dell'uscita del disco del grande artista Renato Zero la Tribute Band Zerofobika organizza un evento straordinario in attesa del tour “ Zero il folle” in partenza da novembre 2019. Un raduno dei fans “Zerofolli”, in arrivo da tutta Italia, il giorno 12 ottobre 2019 che inizierà alle ore 18:00 con il “Baratto Zerofolle”, esposizione/scambio di oggetti rari e da collezione inerenti all'artista capitolino; ore 20:00 cena e proiezione di filmati; ore 21:30 esibizione di OIO LEONARDO STARACE; ore 22:30 presentazione libro e intervista a STEFANO BERARDI autore del libro : “ IO E TE LO STESSO PENSIERO LA MIA VITA CON RENATO”



Ore 22:45 Concerto Live della Tribute Band ZEROFOBIKA, la particolarità di questa Tribute band, a differenza dei vari sosia, sta nel fatto che il frontman, non utilizza parrucche o trucchi di scena per imitare ma personalizza ogni brano con la propria maestria coinvolgendo e stupendo tutto il pubblico presente



Ospiti d'onore della serata alcuni storici collaboratori di Renato Zero: il maestro PIERO PINTUCCI, CARLO GIANCAMILLI e l'attore, sceneggiatore doppiatore EDOARDO NEVOLA



Non il classico raduno fra persone in arrivo da tutta Italia, con il quale lo stesso Zero intrattiene da sempre un rapporto stretto ma un evento UNICO NEL SUO GENERE.



Ingresso euro 10,00 con flute di benvenuto

Per chi vuole cena a buffet euro 16,00 bevande escluse



Apertura porte Buffet ore 20:00

Apertura porte spettacolo ore 22:00



Per Informazioni generali e eventuali prenotazioni cena

STAZIONE BIRRA VIA PLACANICA 172 ROMA

Centralino: 06 79845959 / 06 40060282 DA MERCOLEDI' A DOMENICA

WHATSAPP 349 5979997 SOLO PRENOTAZIONI CON MESSAGGI DI TESTO, ATTIVO DA MERCOLEDI' A DOMENICA