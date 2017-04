Aspettando Mr. Fox al Teatro L'Aura

Il Teatro L'Aura è in trepidante attesa di… ASPETTANDO MR. FOX dal 26 al 30 aprile 2017 scritto e diretto da Alberto Fumagalli. Buio in scena. Due gangster, Charlie e Fish, si lavano le mani sporche di sangue mentre strazianti grida provengono dalla stanza accanto. Cosa è accaduto? Non vi accenniamo nulla…ma immaginate un ristorante giapponese e l'attesa di Mr. Fox. Chi è Ms. Fox cosa stanno aspettando? La tensione e i dissapori aumentano col passare del tempo: Fish odia e nutre dei sospetti verso i giapponesi, Boris abusa di droghe e comincia ad avere allucinazioni, Charlie tenta di mantenere la calma nel gruppo ma Mr. Fox è in ritardo, non arriva, nonostante il lavoro assegnatogli fosse semplice. Cosa succederà nel ristorante? Un giallo dalle tinte cangianti. Vi aspettiamo dal 26 al 30 aprile 2017 con ASPETTANDO MR. FOX scritto e diretto da Alberto Fumagalli con la compagnia teatrale Les Moustaches. Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/aspettando-mr-fox/ ASPETTANDO MR. FOX Dal 26 al 30 aprile 2017 Dal mercoledì al sabato ore 21 domenica ore 18 al Teatro L'Aura Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37) Roma Zona Viale Marconi info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com